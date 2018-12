Dr Jerzy Kruszelnicki donosi ze szczytu klimatycznego: próbuje się połączyć ogień z wodą

Konferencja Klimatyczna w Katowicach COP (Conference of the Parties ) 24 pod prezydencją Polski (wiceminister środowiska Michał Kurtyka kieruje organizacją) ma za zadanie wypracowanie ram a nawet konkretnych rozwiązań, które umożliwią w praktyce wdrożenie w życie ogólnych zapisów Porozumienia Paryskiego z 2015 r. Ton wypowiedzi obecnych polityków i przedstawicieli ONZ w dniu 3 grudnia 2018 na sesji inauguracyjnej Konferencji wskazuje, że zadanie to będzie bardzo, bardzo trudne do realizacji.