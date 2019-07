Dr Jerzy Bukowski: Walka o pomnik AK w Krakowie wciąż trwa

„Jak informują urzędnicy, w sprawie pomnika AK zostanie także zorganizowany panel obywatelski. To metoda podejmowania decyzji przy współudziale mieszkańców. Losowo wybrana reprezentacja krakowian - uwzględniająca m.in. kryterium wieku, płci, wykształcenia i dzielnicy zamieszkania - wraz z ekspertami dyskutuje nad rozwiązaniem konkretnego problemu. Uczestnicy panelu mają wypracować konkretne rekomendację, które pomogą podjąć właściwe decyzje. Prace nad wyłonieniem uczestników panelu trwają. Na razie nie wiadomo ani ilu ich będzie, ani kiedy panel się odbędzie. Najprawdopodobniej zostanie on zorganizowany ma przełomie września i października” - napisała PAP.

Kombatanci nie wyobrażają sobie, aby pomnik AK stanął w innym miejscu niż bulwar Czerwieński, gotowi są natomiast przystać na modyfikację zatwierdzonego już przez RMK projektu poprzez uzupełnienie go o kilka rzeźb przedstawiających żołnierzy armii Polskiego Państwa Podziemnego. Na to uzupełnienie zgadza się również Alexander Smaga. Taką formę upamiętnienia Armii Krajowej w tym miejscu wsparli również w liście otwartym do prezydenta Krakowa wojewoda małopolski Piotr Ćwik i marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.