Dr Jerzy Bukowski: Sosnowiecki humor

Szanuję i doceniam umiejętność dowcipnego, a zarazem złośliwego wykorzystywania głośnych wydarzeń w życiu publicznym do promowania własnych pomysłów.

Władze Sosnowca odwołały się do sprawy niedoszłej do skutku budowy dwóch wieżowców w Warszawie przez powiązaną ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości spółkę Srebrna zachęcając do kupna działki w centrum swojego miasta poprzez umieszczenie poniższego wpisu na Twitterze:

Wybuduj sobie wieżowiec. Złoty, srebrny, jaki chcesz. Zgoda prezesa nie jest wymagana.