Dr Jerzy Bukowski: Skonfliktowani nauczyciele

Ryszard Olejniczak 13.4.19 10:54

Piszę teraz na inny temat niż temat niż w tytule (chodzi o strajkową demoralizację a w miejscach gdzie o tym mowa jest nieprawdopodobny tłok wpisów), więc PRZEPRASZAM, ale uważam, że strajk egzaminacyjny niesie ze sobą, doraźne i przyszłe, skutki bardziej doniosłe niż jakiekolwiek inne wydarzenie polityczne . Chodzi o skutki które mogą przyspieszyć albo powstrzymać proces gnicia moralnego mojego kraju. Błędem będzie ocena tego strajku, jako monolitu zła.. Nie jest też w żadnym przypadku złem nieustępliwość strajkujących (póki nie jest oparta na kłamstwie). Jeśli wyznajemy cywilizację europejską (chrześcijańską) to nie może też mieć znaczenia, że strajkujący sprzyjają innej niż my opcji politycznej , bo przecież jest napisane "kochacie nieprzyjaciół waszych". Ale jednego tolerować ani wybaczyć nam NIE WOLNO. Jakkolwiek ten strajk by sie nie skończył nie wolno nam (a tym bardziej władzom) przejść później do porządku dziennego, nad winą tych, którzy z własnego wyboru ujawnili się jako nieprzyjaciele dobra tylko dlatego, że jest dobrem. Nie wolno choćby dlatego, że u podstaw naszej cywilizacji określono takich mianem wieprzy pozbawiając ich praw do człowieczeństwa (" nie rzucaj pereł między wieprze, bo wieprze zniszczą perły i rzuca się na ciebie"). Chodzi oczywiście o tych antynauczycieli, którzy bez wahania zabrali się do niszczenia dobra jakim jest dorobek pracy całego czyjegoś życia, czyli bojkotujących a co gorsza zmuszający do bojkotu egzaminów.. To właśnie te ewangeliczne wieprze. Pedofil jest napiętnowany bo niszczy najwyższe dobro , którym jest dopiero kształtujące się człowieczeństwo. Nie widzę tu żadnej moralnej różnicy z odbierającym prawo do wyników własnej pracy i do własnej przyszłości najmłodszym. Jeśli ci ludzie nie zostaną wyeliminowani z pracy nad wychowaniem przyszłych pokoleń, to jako naród wcześniej czy później,skończymy na śmietniku. Naród bowiem, który nie ma odwagi bronić własnych dzieci, zginać musi.