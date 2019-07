Dr Jerzy Bukowski: Przed kim władze Gdańska chcą bronić Westerplatte?

Są takie słowa, które należą do narodowego dziedzictwa i nie wolno ich używać inaczej jak tylko w określonym kontekście historycznym. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, powinien zastanowić się nad sobą i nad swoim dalszym udziałem w życiu publicznym.

To, że jakaś marginalna grupka wrogów obecnej władzy wykorzystuje każdą okazję, aby spróbować ją zohydzić społeczeństwu (co odnosi wręcz odwrotny skutek) nie jest warte wzmianki. Problem powstaje, kiedy oficjalnie wspiera ją przedstawiciel polskiego samorządu i ośmiela się wykorzystać do tego słowa uświęcone krwią obrońców Rzeczypospolitej.