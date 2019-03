Dr Jerzy Bukowski: Opozycja trzeszczy

Tylko ludzie kompletnie nie znający się na polityce mogli sądzić, że powstała wyłącznie z nienawiści do Zjednoczonej Prawicy i nie posiadająca żadnego wspólnego, pozytywnego programu Koalicja Europejska nie zachwieje się w kluczowym momencie, czyli podczas ustalania list wyborczych do Parlamentu Europejskiego.

Było pewne, że kiedy przyjdzie do dzielenia miejsc, zwłaszcza tzw. jedynek, wszyscy poobrażają się na wszystkich i nikt nie będzie zadowolony oprócz osób otwierających listy, ewentualnie będących na drugich miejscach w okręgach, które mają opinię sprzyjających Platformie Obywatelskiej, Polskiemu Stronnictwu Ludowemu i Sojuszowi Lewicy Demokratycznej, czyli najważniejszym członkom KE.

Pozostali nie kryją rozżalenia do swoich liderów, a nawet zaczynają krytykować pomysł budowania szerokiego frontu, który opiera się na jednej, mało realnej idei: pokonać ZP i upokorzyć Jarosława Kaczyńskiego. Jestem przekonany, że na fali tego niezadowolenia zaczną wkrótce wypływać różne wstydliwe tajemnice z historii ugrupowań tworzących Koalicję Europejską. Dobrze znają je prominentni działacze wymienionych wyżej ugrupowań, a ponieważ w polityce nie ma sentymentów, możemy spodziewać się ujawnienia różnych sensacji, zwłaszcza przez tych, którzy zostali potraktowani najgorzej i pałają niepowstrzymaną chęcią zemsty.

Czy w obozie Zjednoczonej Prawicy nie dochodziło do kontrowersji podczas układania list wyborczych do europarlamentu? Z pewnością nie brakowało ich również tam, ale obóz rządzący obecnie Polską jest o wiele bardziej zdyscyplinowany od pozostających w rozproszeniu przeciwników i ma prawdziwego przywódcę. Dlatego nawet jeżeli dochodziło w nim do personalnych i międzypartyjnych przepychanek, o których z radością i z nadzieją informowały opozycyjne media, ich skala nie zagroziła ani przez moment jego spójności.