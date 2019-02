Dr Jerzy Bukowski: Lubnauer - mistrzyni politycznego obciachu

Uwielbiam słuchać, jak osoba, która doprowadziła do ruiny kierowaną przez siebie partię i nie posiada żadnych kwalifikacji, aby uczestniczyć w życiu politycznym wyrzuca z siebie kolejne banały usiłując sprawiać wrażenie, że ma jakikolwiek wpływ na cokolwiek.

Każde zabranie głosu przez nią wprawia mnie w znakomity humor, chociaż zdaję sobie sprawę, że drwiny i kpiny z ludzi kompletnie nie rozumiejących, co się wokół nich dzieje, nie jest postawą godną filozofa. Z drugiej strony jestem jednak zobowiązany do głoszenia prawdy, bez względu na to, dla kogo jest ona przykra, a dla kogo przyjemna.