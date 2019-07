Dr Jerzy Bukowski: Komunizm to takie samo ludobójstwo jak nazizm

W związku z tymi zarzutami grozi mu kara do trzech lat więzienia.

Bardzo mnie cieszy skuteczność naszej policji w zwalczaniu upubliczniania symboli faszyzmu. Mam nadzieję, że z podobnym zapałem będą też ścigani wszyscy, do których można zastosować artykuł 256. Kodeksu karnego zakazujący propagowanie nie tylko faszystowskiego, ale każdego innego totalitarnego ustroju państwa, a także odwołujące się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu oraz komunizmu partie, czego zabrania artykuł 13. Konstytucji RP.

Jeżeli ściga się - co w pełni popieram - ludzi z dumą obnoszących się ze swastyką i deklarujących swój szacunek do Adolfa Hitlera, to tak samo należy potraktować sieroty po PRL bezkarnie używające w przestrzeni publicznej symbole sierpa i młota oraz nie kryjące podziwu dla Józefa Stalina czy Che Guevary.