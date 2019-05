Dr Jerzy Bukowski: KOMPROMITACJA prof. Sadurskiego!

Tego, co raz umieści się w internecie, nie można skasować i udawać, że takiego wpisu w ogóle nie było, ponieważ żyje on niezależnie od woli jego autora.

Pretendujący do miana wybitnego intelektualisty Sadurski po paru godzinach usunął ten kuriozalny dowód swojej bezbrzeżnej nienawiści nie tylko do PiS, ale także do demokracji, którą podobno tak uwielbia. Zanim to uczynił musiał jednak zobaczyć, jak wielu internautów bezlitośnie wyśmiało go i wyszydziło słusznie podkreślając, że tytuł profesora nie musi oznaczać bycia mądrym człowiekiem.