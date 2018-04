Dr Jerzy Bukowski: Czy Nowa Huta pozyska socrealistyczną fontannę?

Wielu użytkowników portalu Poland.us z pewnością pamięta bardzo niegdyś popularną i nadal często przywoływaną przy różnych okazjach piosenkę „Grupy po Budą” pt. „Nie przenoście nam stolicy do Krakowa”.

Przyszła mi ona natychmiast na myśl, kiedy dowiedziałem się z Radia Kraków, że dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Paweł Jaskanis zaproponował przeniesienie znajdującego się w tamtejszej placówce socrealistycznego wodotrysku z lat 50., który nie pasuje do wilanowskich zbiorów, ale byłby idealny do wybudowanej w tym samym architektonicznym stylu starej części Nowej Huty.

- Na dolnym tarasie mamy piękny kwadrat z rozbudowanymi apsydami pośrodku. To kwiatowy rozrys. To fontanna z bardzo dobrej jakości piaskowcowej cembrowiny, która już nabrała troszeczkę patyny. Ona stoi nieużytkowana odkąd pamiętam, czyli od lat 70. To dobro wspólne, które nie jest wpisane do rejestru zabytków. Może się ona jednak stać zabytkiem w Nowej Hucie, jako komponent tego, co kiedyś było planowane - powiedział krakowskiej rozgłośni.

Zdaniem doktora Michała Wiśniewskiego z Instytutu Architektury w Krakowie jest to kusząca propozycja.

- Jedyna w swym rodzaju okazja. Piękna socrealistyczna fontanna z bardzo prestiżowego, zacnego miejsca, świetny detal. Jednocześnie nie jest wysoka, a więc nieinwazyjna. Wysokie mogą być strumienie wody. Miejsce takie jak Nowa Huta może świetnie przyjąć takiego „gościa” - przekonywał w rozmowie z RK proponując ustawienie jej na środku placu Centralnego im. Ronalda Reagana.

Rzeczniczka prasowa prezydenta Krakowa Monika Chylaszek zapewniła rozgłośnię, że urzędnicy magistratu chętnie przyjrzą się tej sprawie, ale dopiero wtedy, gdy wilanowskie muzeum zwróci się do nich z oficjalną propozycją. Może to nastąpić już wkrótce, ponieważ dyrektor Jaskanis zapowiedział, że w najbliższych dniach wyśle w tej sprawie list do profesora Jacka Majchrowskiego.

Mieszkańcy Nowej Huty są generalnie za przyjęciem prezentu ze stolicy.

- Brać, czemu nie! Bardzo ładna fontanna. Będzie pasować do placu Centralnego, teraz jest taki pusty. Przyjemna dla oka i można się będzie ochłodzić - mówili na antenie Radia Kraków.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że fontanna jest do wzięcia za darmo. Kraków musiałby ponieść jedynie koszt transportu oraz uruchomienia obiektu.

Jerzy Bukowski