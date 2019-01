Dr Jerzy Bukowski: Czerska poległa od własnej broni

The4net 30.1.19 8:51

"Wszyscy" o tym wiedzieli że PIS się uwłaszczył na państwowym majątku, teraz partia będzie musiała wyjaśnić swoim wyborcą dlaczego jak inni się uwłaszczyli to byli źli ale jak PIS sobie drapnął nieruchomość w centrum Warszawy to jest dobry. Jak dla mnie to nie do obrony.