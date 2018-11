Dr hab. Flis: Skalę problemu PiS obnaża Ostrołęka, Nowy Sącz...

,,Mobilizacja anty-PiS nie była jednorazowa i wygląda na generalne, strategiczne przesunięcie. To stanowi bardzo poważny problem partii rządzącej w stosunku do jej aspiracji i wyobrażeń, ale PiS nie przyjmuje tego do wiadomości. Być może jest jeszcze w szoku'' - powiedział po wyborach dr hab. Jarosław Flis.