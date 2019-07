Dr Grzegorz Piątkowski: Polacy nie uwierzą Schetynie

Po pierwsze, trzeba stawiać na wiarygodność. Jeżeli przez 8 lat nie udało im się doprowadzić do niczego, co dzisiaj obiecują, to nie ma żadnej przesłanki, aby sądzić, że przez którąkolwiek kadencję – jeśliby wygrali – doprowadziliby do takiej sytuacji, jaką obiecują obecnie. Zatem są to puste obietnice. Po drugie, próbują oni w jakiś dziwny sposób przelicytować to, co Zjednoczona Prawica już zrobiła. Jak pamiętamy, PO przez 8 lat swoich rządów mówiła, że nie ma pieniędzy na dane programy. Zjednoczonej Prawicy się jednak udało. Dlatego dziś Polacy nie uwierzą Grzegorzowi Schetynie, bo nie ma do tego żadnych podstaw - podkreślił.