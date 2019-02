Dr Ewa Kurek: Czy chcemy, aby Żydzi Polską wycierali sobie gębę?

„Dziwi mnie tylko, że takich słów i pojęć, które przystoją powiedzmy jakimś niezbyt zrównoważonym Żydom, wypowiada minister spraw zagranicznych. To jest problem myślę dla niego, nie dla nas. Bo to jest zwykłe ordynarne kłamstwo” - powiedziała dr Ewa Kurek odnosząc się do skandalicznych słów Israela Katza.

Na antenie Radia WNET dr Kurek, która jako historyk zajmuje się stosunkami polsko-żydowskimi, stwierdziła, że słowa p.o. szefa MSZ Izraela nie były dla niej zaskoczeniem. Dodała, że sama zajęła się badaniem stosunków polsko-żydowskich po tym, jak przed 40 laty w Nowym Jorku podszedł do niej pewien chłopak stwierdzając, że to ona jako Polka, „[…] z Hitlerem wymordowała Żydów”.

Przyznała, że jedyne co ją dziwi, to fakt, że to minister spraw zagranicznych posunął się teraz do takich stwierdzeń. Dodała, że ma nadzieję, że przyjdzie mu za te słowa zapłacić.