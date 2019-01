Dr Bawer Aondo-Akaa o poglądach i zabójstwie Adamowicza

Marta Szadowska 16.1.19 13:03

Jesli srodowiska prawicowe wystawiają akty zgonu politykom (min. Adamowiczowi) czy wieszają ich zdjęcia na szubienicach, a pisowska policja czy prokuratura nic z tym nie robi, to jest to dla ludzi niezbyt zdrowych psychicznie zachęta do takich czynów. Do tego, przedstawiciele PiSu chodzą w marszach ze środowiskami Gloszacymi hadla typu "śmierć wrogom ojczyzny"

Aha, czyli zabójstwo Rosiaka to było zabójstwo polityczne A Adamowicza już nie, mimo tego ze sprawca krzyczał że sceny to co krzyczał?