Dr Bartłomiej Biskup dla Frondy: W Izraelu trwa kampania - wszystkie chwyty dozwolone

Dr Bartłomiej Biskup, specjalista od marketingu politycznego: Wcześniej Polska miała problemy wizerunkowe. Teraz Izrael je ma przez te wypowiedzi. Zdecydowanie prezentują się one negatywnie i jakby nie spodziewaliśmy się takich wypowiedzi. Zwłaszcza, jeżeli chodzi o kontekst polityczny, czyli Szczytu Bliskowschodniego i też tego odwołanego Szczytu V4, który miał być w Izraelu. A więc tym bardziej jest to dziwne. Natomiast oczywiście, musimy mieć też na uwadze kontekst kampanii wyborczej, która się dzieje w Izraelu. To nie tłumaczy tych polityków, ale jednak dla analityków, dla badaczy to jest kontekst istotny w tym sensie, że jakby w kampanii wyborczej w Izraelu widać, że wszystkie chwyty są dozwolone: nawet napięcia międzynarodowe. Z nimi się nikt w Izraelu nie liczy, widząc inny cel, a tym celem jest przede wszystkim osiągnięcie wysokiego wyniku wyborczego, jeżeli chodzi o partie polityczne działające w Izraelu.

No dobra decyzja! To bardziej był taki Szczyt trochę zaplanowany dawno przez Unię Europejską jeszcze. I jakby my mieliśmy łagodzić i otwierać nowe relacje Unii Europejskiej z Izraelem. No i skoro to było dosyć ważne, a takie wypowiedzi się pojawiają, to była dobra decyzja. Wydaje mi się, że adekwatna do tego, co się stało.