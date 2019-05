Dr Andrzej Sadowski: Polska uratowała wiele krajów UE od bankructwa

Co Polska zyskała, a co straciła przez 15 lat, jakie jest w Unii Europejskiej? Na to pytanie próbował odpowiedzieć dr Andrzej Sadowski. W rozmowie z portalem dorzeczy.pl podkreśla jednak, że nie ma rzetelnych danych na temat dokładnego bilansu, który oceniałby tak zyski, jak i koszty wstąpienia do UE i posługiwać można się jedynie analizami.