Dowództwo wschodniej flanki NATO będzie stacjonować w Elblągu

Minister obrony narodowej, Antoni Macierewicz poinformował, że dowództwo dywizji koordynujące bataliony NATO wzmacniające wschodnią flankę będzie stacjonować w Elblągu.

Szef polskiego MON wziął udział w sesji ministrów obrony państw NATO w Brukseli.



W środę sektetarz generalny NATO Jens Stoltenberg potwierdził ustalenia z lipcowego szczytu w Warszawie.



"Żołnierze z Wielkiej Brytanii i Rumunii dołączą do dowodzonego przez USA wielonarodowego batalionu NATO, który zostanie rozmieszczony od przyszłego roku w Polsce".



„Dowództwo dywizji w Elblągu będzie koordynowało bataliony, które NATO wyśle w 2017 r. do państw bałtyckich”- poinformował dziś minister Antoni Macierewicz.



Cztery grupy batalionowe, każda licząca po 1000 żołnierzy, zostaną rozmieszczone w przyszłym roku w Polsce i krajach bałtyckich. Batalionami będą dowodzić cztery państwa ramowe. W Polsce są to Stany Zjednoczone.



W czasie sesji w Brukseli Antoni Macierewicz podpisał z ministrem obrony Danii podpisali również porozumienie w sprawie współpracy wielonarodowej, która dotyczy amunicji lotniczej precyzyjnego rażenia.

JJ/Fronda.pl

27.10.2016, 20:35