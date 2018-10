Dowiedz się, jak chronić dzieci przed homopropagandą!

Instytut Ordo Iuris rozpoczął kolejną edycję akcji ,,Chrońmy dzieci!”. W jej ramach rodzice otrzymali pomoc w uzyskaniu informacji o działających na terenie szkoły organizacjach prowadzących zajęcia z tzw. edukacji seksualnej lub antydyskryminacyjnej będącej polem do popularyzowania zachowań właściwych środowiskom LGBT. Instytut oferuje ponadto wsparcie prawne rodzicom, których prawa są kwestionowane i którzy, starając się ochronić dzieci przed szkodliwymi treściami, napotykają opór ze strony szkoły.

Akcja „Chrońmy Dzieci!" została zainicjowana w maju 2017 r., budząc duże zainteresowanie. Do Ordo Iuris wpłynęło ponad sześćset zgłoszeń od rodziców z całej Polski. W wielu sprawach uzyskanie pełnej informacji o aktywności edukatorów seksualnych w szkole wymagało wszczęcia postępowania sądowego. Stworzony raport i lista cieszą się ciągle wysokim zainteresowaniem. Na tej podstawie można stwierdzić, że świadomość przysługujących rodzicom praw wyraźnie wzrosła. Wielu z nich podjęło skuteczne interwencje rodzicielskie w szkołach, wielu także zwraca się do Instytutu z prośba o pomoc w kontakcie z placówką.

Inicjatywa Ordo Iuris jest odpowiedzią na sytuacje do jakich dochodzi w polskich szkołach. Należą do nich m.in. tzw. warsztaty antydyskryminacyjne jakie miały miejsce w gimnazjum w Piątkowisku koło Łodzi. Ich efektem była wystawa, na której zaprezentowano zdjęcia przedstawiające całujących się mężczyzn. Inny przykład to zajęcia na temat wczesnej inicjacji seksualnej dla uczniów gimnazjum w Piasecznie. Podobne programy realizowane były w wielu innych polskich szkołach i dotyczyły m.in. ,,świadomej prokreacji", czy ,,warunków dopuszczalności aborcji”.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, prawnicy Ordo Iuris postanowili zainicjować drugą edycję akcji, tym razem służącą nie tylko informowaniu o zagrożeniach, a także udzielaniu konkretnej pomocy w przypadku nierespektowania praw rodziców w szkole. Aby ją otrzymać, należy wypełnić i wysłać formularz dostępny na stronie www.chronmydzieci.info Jednocześnie cały czas znajduje się na niej formularz z pierwszej edycji akcji „Chrońmy Dzieci!” pozwalający na uzyskanie informacji o działających w szkole organizacjach.

,,Możliwość wychowania dziecka zgodnie z przekonaniami rodziców jest, jak zauważa się w doktrynie prawa konstytucyjnego, w praktyce najważniejszym prawem rodzicielskim. Nasilające się próby jego podważenia, podejmowane przez niektóre środowiska, są całkowicie bezprawne i ignorują elementarne zasady funkcjonowania społeczności szkolnej. Jesteśmy gotowi wspierać rodziców w każdym takim przypadku” - komentuje mec. Rafał Dorosiński z Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

Instytut opracował BROSZURĘ prezentującą m.in. prawa rodzicielskie w szkole wraz z odpowiadającymi im obowiązkami ciążącymi na placówce.

dam/ordoiuris.pl