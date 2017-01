Dosyć 'polskich obozów' i zakłamywania historii. Ta strona może to zmienić

reklama

Polscy internauci nie mają zamiaru bacznie przyglądać się, jak wizerunek Polski zostaje niszczony na arenie międzynarodowej przez przypisywanie naszemu narodowi współudziału w holokauście. W tym celu powstała strona internetowa pomozpamietac.pl, która ma za zadanie monitorować sieć pod kątem wyszukiwania sformułowania „polskie obozy śmierci”.

Strona przeszukiwać ma Internet w kilkunastu językach. Znajdziemy na niej prowadzony na bieżąco monitoring całego Internetu, w tym facebooka i twistera. Widoczny jest tam aktualny wykaz sieci, gdzie widzimy konkretne przykłady wskazujące na użycie błędnego sformułowania – również w komentarzach pod postami.

„Dzięki temu każdy internauta może wejść na stronę, zobaczyć wpis, sprawdzić kontekst użycia słowa i miejsce skąd pochodzi - a co najważniejsze - natychmiastowo zareagować, zgłaszając sprawę autorowi czy wydawcy.”

– mówią odpowiedzialni za akcję (agencja interaktywna Mint Media oraz Brand 24)

Marcin Żukowski z Mint Media dodaje także, że to narzędzie, które ułatwi Polakom robić to, co i tak robią już świetnie:

„Polscy internauci są znani z umiejętności reagowania na to, co dzieje się w sieci i dbania o dobre imię Polski. Teraz otrzymują narzędzie, które ułatwi im to działanie.”

Zatrważające są też statystyki. Mikołaj Winkiel z Brand24.pl podaje, że aż 5 tysięcy razy w samym tylko ostatnim miesiącu w Internecie anglojęzycznym pojawiło się sformułowanie „polskie obozy śmierci”. Komunikat mógł dotrzeć nawet do 800 tysięcy osób.

Strona ma charakter non profit, każdy może się zaangażować. Twórcy apelują więc:

„Wiele razy udowadnialiśmy, że polscy internauci mają siłę. Znów to zróbmy. Razem budujmy dobry wizerunek Polski na świecie. Bez naszych działań nigdy nie dokona się zmiana w tej kwestii. Zaangażuj się!”

dam/PAP,Fronda.pl

30.01.2017, 19:45