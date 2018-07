Dosyć bezprawnego odbierania dzieci rodzicom! Czy ta ustawa to zmieni?

Instytut Ordo Iuris w imieniu Caritas Polska złożył oficjalną propozycję zmian w ustawie o pieczy zastępczej. Projekt nowych przepisów poparły liczne organizacje pozarządowe pracujące z rodzinami. Zmierza on do przyznania pełnomocnika z urzędu we wszystkich sprawach, w których zdecydowano o odebraniu dziecka rodzicom. Jak wynika z badań Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, w wielu takich sprawach rodziny pozostają obecnie bez wsparcia profesjonalisty w skomplikowanych procedurach prawnych.