,,Dostępność Plus'' to pierwszy taki program w UE! Rząd przeznaczy na niego 23 miliardy złotych

„Z programu "Dostępność Plus" będzie mogło skorzystać około 5 milionów Polaków, to najbardziej kompleksowy program w Unii Europejskiej” - informował dziś w trakcie wspólnej konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim minister inwestycji Jerzy Kwieciński.

Szef polskiego rządu poinformował:

„W cały program "Dostępność Plus" zostanie zaangażowane 23 miliardów złotych”.

Zaznaczał, że mamy do czynienia z przełomem, który w najbliższych latach widoczny będzie w budownictwie „[...] poprzez podjazdy, barierki, windy. To są tematy, w których mamy ogromne zapóźnienia i jest w tym zakresie bardzo dużo do zrobienia”.

Ogłaszając szczegóły programu „Dostępność Plus” Morawiecki przypomniał, że w maju rozpoczęły się prace nad nim i obiecano, że od lipca będzie wdrażany.

Jak podkreślał:

„W Polsce jest za dużo schodów, które są trudne do pokonania i przez program Dostępność Plus nadrobimy zaniedbania naszych poprzedników i pomożemy funkcjonować w społeczeństwie wszystkim naszym obywatelom”.

Wskazywał na 3 obszary, którymi zajmie się program:

„[...] stworzenie regulacji prawnych i instytucjonalnych do wdrażania dostępności; poprawa dostępności fizycznej, cyfrowej i usług oraz wykorzystanie dostępności produktów i usług”.