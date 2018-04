'Doskonały atak! Misja zakończona'. Trump dziękuje Francji i Wielkiej Brytanii

Celami zachodnich nalotów były syryjskie obiekty wojskowe, związane z programem użycia broni chemicznej. Amerykański przywódca, Donald Trump na Twitterze podziękował Francji i Wielkiej Brytanii za pomoc w dzisiejszej akcji wojskowej.

"Doskonale wykonany atak zeszłej nocy. Dziękuję Francji i Zjednoczonemu Królestwu za ich mądrość i potęgę ich wspaniałych sił zbrojnych. Nie można było się spodziewać lepszego rezultatu. Misja zakończona!"-podkreślił prezydent Stanów Zjednoczonych. Jak dodał Trump, amerykańskie siły zbrojne już wkrótce staną się potężniejsze.

Prezydent USA wyraził dumę amerykańskiej armii i zadeklarował, że już wkrótce, "po wydaniu w pełni zatwierdzonych miliardów dolarów", będzie ona najlepszą armią w historii Stanów Zjednoczonych, której nie dorówna "nikt ani nic".

W syryjskich mediach pojawiła się nieoficjalna informacja o trzech ofiarach ataku.

