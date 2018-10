DOŚĆ!!! Usuńmy gender z polskich uczelni - PODPISZ PETYCJĘ

Posłanka Sobecka wystosowała w tej kwestii interpelację poselską do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wicepremiera Jarosława Gowina, w której pyta między innymi o to, czy resort rozważa likwidację studiów gender na polskich uczelniach, za które płacą polscy podatnicy. Treść interpelacji zamieszczamy poniżej.

To jednak nie wszystko. Na Citizen GO pojawiła się również petycja pt. „Koniec finansowania gender na polskich uczelniach” skierowana właśnie do wicepremiera Jarosława Gowina. Zachęcamy naszych czytelników do jej podpisania – niech gender raz na zawsze zniknie z polskich uczelni!!!