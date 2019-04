Dość ulegania żydowskim naciskom ws. ekshumacji

Antonim 12.4.19 12:17

Pierwsze słyszę, aby w Izraelu był jakikolwiek zakaz ekshumacji. U siebie kopią na potęgę w poszukiwaniu źródeł. Nie ma jakichkolwiek podstaw do jakichkolwiek negocjacji, tym bardziej, że szukamy tam Polaków. Gdyby to byli żydzi, to wiedzieliby, że takich zakazów nie ma, a obowiązkiem człowieka jest dociekać prawdy. To jacyś przebierańcy muszą być.