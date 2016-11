Dość smartfonów podczas spotkań z bliskimi!

reklama

Dzięki temu urządzeniu będzie można raz na zawsze rozwiązać problem używania smart fonów przy stole. Urządzenie o nazwie Pause będzie pozwalało na zablokowanie sygnału wi-fi, połączeń przychodzących oraz smsów – wystarczy smart fony włożyć do środka.

To pomysł Yuvala Lazi, który 18 miesięcy temu podczas kolacji z rodziną zauważył, że ciągle wysyła komuś w jej trakcie smsy i maile, na co uwagę zwrócił mu jego trzyletni syn. Wstrąsnęło to nim na tyle, że postanowił znaleźć sposób na odzyskanie czasu z rodziną.

Dzięki urządzeniu Pause będzie można stworzyć swego rodzaju rytuał – jeśli jesteśmy razem, to spędzamy też razem czas – wkładamy smart fony do ww. urządzenia i przestajemy odpisywać na smsy czy maile. To lepsze rozwiązanie nż wyłączenie telefonu, bo wówczas każdy i tak znajduje pretekst, by go ponownie włączyć. Jeśli znasz ten problem i chciałbyś mieć urządzenie, które pozwoli go rozwiązać – pod tym linkiem możesz wesprzeć jego realizację:

https://www.indiegogo.com/projects/pause-bring-back-dinner-table-conversation-family-kids#/

dam/jewish.pl,Fronda.pl

5.11.2016, 12:50