DOŚĆ pobłażania bluźniercom!!! Będą kolejne wnioski do prokuratury

"Być może warto podać do publicznej wiadomości wzór takiego zawiadomienia, by każdy, kto czuje się urażony agresją wobec katolików, mógł takie zawiadomienie złożyć"-zastanawiała się posłanka. Anna Siarkowska niedawno napisała na swoim profilu na Twittterze:

„Wystarczy minimum wiedzy i wrażliwości by zrozumieć, że osoby, które publikują sprofanowany wizerunek NMP oraz ci, którzy tego bronią, ranią katolików. Z historii wiemy, że szydzenie z symboli to początek. Potem wybijanie szyb, palenie synagog/kościołów”. W rozmowie z Radiem Maryja nawiązała natomiast do doświadczeń historycznych Polski u Europy.

"Mieliśmy do czynienia z takimi zachowaniami. We Francji płoną setki kościołów. Niestety wydaje się to bardzo prawdopodobne, że dojdzie później do kolejnych aktów przemocy, które przejdą od słów i poniżania do takich właśnie czynów"- wskazała parlamentarzystka.