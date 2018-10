Dość dzielenia i straszenia Polaków! Świetna akcja PiS

Prawo i Sprawiedliwość odpowiedziało na kolejną akcję PO, której celem było uderzenie w Prawo i Sprawiedliwość i budowanie na tym po raz kolejny kapitału politycznego. PiS pokazuje, że można inaczej i wypuszcza swoją akcję billboardową. „Dość dzielenia i straszenia Polaków” - podkreśliła w swoim wpisie na twitterze rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek.

„Oni gardzą. My pomagamy” - billboardy z takim hasłem stanęły dziś na ulicach polskich miast. Zaprezentowano na nich kontrast między skandalicznym porównaniem przez Grzegorza Schetynę PiS do szarańczy a tym, co w rzeczywistości PiS zrobił dla Polaków od 2015 roku.

„Dość dzielenia i straszenia Polaków Oni gardzą, my pomagamy- ta różnica musi dotrzeć do Polaków […] Będziemy pokazywać pogardę, która wylewa się z ust opozycji”

- pisze na swoim twitterze Mazurek.