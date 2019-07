Dorsz w Bałtyku wyginie. Morze trzeba zamknąć na 3 lata

Okres ochronny na połów dorsza obowiązuje od 1 lipca do 31 sierpnia. Nie można łowić tych ryb tam, gdzie się rozmnażają - to znaczy na pełnym morzu. Ale zakaz nie dotyczy małych łodzi, do 12 metrów długości, jeżeli pływają do 12 mil morskich od brzegu. Problem w tym, że coraz mniej jest okazji do dobrego łowienia bo... ryb po prostu nie ma.