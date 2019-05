Dorota Wellman: Mam żal do Tuska

Tomek 30.5.19 9:01

Piłsudski to był agent City of London Co.

W dzienniczku św. siostry Faustyny jest opis widzenia jaki ma ciężki czyściec, bo to kanalia była. Dzięki Bogu nie trafił do piekła. Zedrzyjmy w naszych "bohaterów" piękne szatki, pod którymi kryje się szkaradna postać.



City of London Co. sponsoruje obie strony konfliktu i kto by nie wygrał, zawsze wygrywa City. Od wieków już to robią. To jest siedziba bestii na Ziemi.