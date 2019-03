Czy na pokładzie Tu-154m doszło do wybuchu? Dorota Kania dla Frondy

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Brytyjskie laboratorium Forensic Explosives Laboratory na zlecenie Prokuratury Krajowej badało, czy w próbkach pobranych z samolotu Tu-154M, który rozbił się w Smoleńsku, są ślady materiałów wybuchowych. Jak donosi „Sieci”, które dotarło do wyników tych badań, na większości z 200 badanych próbek znajdują się substancje używane w produkcji materiałów wybuchowych. Jaki jest Pani komentarz do tej sprawy?

Cezary Gmyz został zwolniony za podanie tych informacji. Przypomnijmy, że inne były ustalenia polskiej prokuratury i dziennikarz został zwolniony z „Rzeczpospolitej”. Później, informacja na temat materiałów wybuchowych podawała komisja pracująca pod kierownictwem Antoniego Macierewicza. Tutaj organy same, niezależnie od prokuratury przeprowadziły badania w rożnych ośrodkach na świecie. Przy pomocy swoich znajomosci w świecie naukowym, część rodzin przekazała materiały do badań, na których to materiałach wykryto ślady materiałów wybuchowych. Przypomnijmy też, że rok temu raport rządowy, czyli podkomisji smoleńskiej, również mówił o śladach materiałów wybuchowych. Frank Taylor (uznawany autorytet jeśli chodzi o katastrofy lotnicze) wręcz powiedział, że z pewnością doszło do wybuchu.