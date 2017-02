Dorota Kania dla Frondy: Nie ma zgody, by w Polsce rządziła korporacja sędziowska!

reklama

Dorota Kania, fot. Magdalena Piejko, GPC reklama

Fronda.pl: Reforma sądownictwa jest według Pani konieczna?

Dorota Kania, Telewizja Republika: Reforma sądownictwa jest niezbędna i oczekiwana przez wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę, że w trakcie kampanii wyborczej kandydaci na posłów z ramienia PiS zapewniali, że jednym z priorytetów w przypadku zwycięstwa tej partii w wyborach i zdobycia większości będzie reforma sądownictwa. Tak się stało. Ostatnie wyroki, które zapadają, pokazują skandaliczne postępowanie wymiaru sprawiedliwości. Przypomnę wyrok, który wydał sędzia Tuleya zasądzając gigantyczne odszkodowanie dla Ryszarda Boguckiego, zabójcy Andrzeja Kolikowskiego ps. „Pershing”. Inne skandaliczne wyroki, które zapadły w ostatnim czasie pokazują, że korporacja sędziowska bardzo się broni.

Kto tworzy korporację sędziowską? Sami sędziowie zapewne będą twierdzić, że takie coś jak korporacja sędziowska nie istnieje.

Coś takiego jak korporacja sędziowska istnieje, ale z drugiej strony jest też szeroka rzesza bardzo przyzwoitych sędziów, którzy kierują się zasadami zawodu sędziowskiego. Kto jest w korporacji sędziowskiej? Jest w niej na przykład sędzia Gersdorf, która odmówiła ujawnienia na co były wydatkowane pieniądze z kart kredytowych używanych przez sędziów. Przypadki skandali można by mnożyć. Nie ma zgody na to, by w Polsce rządziła korporacja sędziowska, a tak to niestety obecnie zaczyna wyglądać.

Jak Pani skomentuje to, że 18 organizacji prawniczych wystosowało do prezydenta Andrzeja Dudy apel w sprawie jak to określili „zagrożonej przyszłości państwa prawa w Polsce”?

To tylko pokazuje, że istnieje korporacja sędziowska. Proszę zauważyć, że jeden z prawników często cytowanych przez „Gazetę Wyborczą”, czyli prof. Marek Chmaj neguje totalitarny reżim PRL. Neguje to tak jakby nie było kazamatów NKWD, a później urzędu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, jakby nie było zabójstwa ks. Popiełuszki, ks. Niedzielaka, ks. Suchowolca. Celowo przytaczam te trzy zabójstwa z różnych okresów, za którymi stała Służba Bezpieczeństwa, aby pokazać, że tacy ludzie później negują totalitarny charakter PRL. Jak mogą oni pisać o zagrożonym państwie prawa? Pytam się, gdzie byli Ci ludzie, gdy policja biła uczestników marszu niepodległości? Gdzie były sądy, gdy była stosowana nielegalna inwigilacja wobec dziennikarzy w czasach rządów PO-PSL? Gdzie była wtedy korporacja sędziowska?

Jest jeszcze jeden aspekt. W korporacji sędziowskiej widać wyraźnie, że główny głos mają resortowe dzieci. Resortowy układ w sądach powinien zniknąć z systemu sądowniczego. Powinni zostać uczciwi sędziowie, którzy z resortem nie mają nic wspólnego.

Reforma sądownicza da ludziom poczucie, że sądy będą bardziej po ich stronie niż do tej pory?

Myślę, że reforma sądownictwa będzie szczegółowo poddana osądowi ludzi. Na pewno wywoła ona reakcję w postaci licznych protestów, chociażby takich jak apel do prezydenta Andrzeja Dudy. Biorąc jednak pod uwagę działania rządu do tej pory, można się spodziewać, że zrealizują to co obiecali dla dobra Rzeczpospolitej. Reforma sądownicza jest potrzebna właśnie dla dobra Rzeczpospolitej i jej obywateli.

Dziękujemy za rozmowę.

9.02.2017, 11:40