Dorota Kania dla Frondy: Jakie owoce przyniesie dymisja A. Macierewicza?

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Co sądzi Pani o zmianach jakie wprowadził w rządzie premier Mateusz Morawiecki?

Dorota Kania, szefowa TV Republika: Zmiany, które wprowadził pan premier Morawiecki wcześniej były zapowiadane. W ogólnym zarysie zmiany te wcale nie zaskakują – są one porozumieniem Zjednoczonej Prawicy.

A w szczegółach?

Szczegóły zmiany bardzo zaskakują. Dymisja pana ministra Szyszko i ministra Macierewicza wywołała bardzo duże wzburzenie w elektoracie konserwatywnym PiSu. Ja osobiście otrzymuję mnóstwo telefonów i wiadomości e-mailowych od ludzi, którzy są faktem dymisji tych ministrów niemile zaskoczeni.

Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. Trzeba jednak iść na przód i pojawia się pytanie co dalej? Czy warto podejmować ostrą krytykę, czy może lepiej byłoby łagodzić nastoje?

Nie ma się co dziwić, że środowiska konserwatywne są wzburzone tymi dymisjami. Ludzie ci mają świadomość polityczną, stąd nie można odbierać im prawa do krytyki. Rzecznik PiS, pani Beata Mazurek jasno wyraziła się, że na tę rekonstrukcję prezydent miał duży wpływ stąd nie ma się co dziwić tym reakcjom obywateli.

Właśnie w sprawie dymisji szefa MON znamy wypowiedź szefa Gazety Polskiej Tomasza Sakiewicza, który powiedział, że nie zagłosuje więcej na „tego prezydenta”. Portal Niezależna.pl pisze, że prezydent stanął tam, gdzie stało ZOMO. My natomiast przy szacunku i sympatii do Was zastanawiamy się czy warto używać tak mocnych zwrotów?

My od początku, to znaczy od momentu katastrofy smoleńskiej, od 10 kwietnia 2010 twardo domagamy się wyjaśnienia tego, kto jest winien śmierci prezydentów, kto jest winien śmierci śp. Lecha Kaczyńskiego, śp. Stanisława Kaczorowskiego oraz polskiej elity narodowej. Przez te wszystkie lata bez względu na wszystkie okoliczności zewnętrzne murem na wyjaśnieniem katastrofy smoleńskiej stał pan minister Antoni Macierewicz. Fakt dymisji Antoniego Macierewicza jest odbierany jako próba wpłynięcia również na kształt wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej.

Czyli rozumiem, że dla Waszego środowiska sprawa katastrofy smoleńskiej jest priorytetem?

Dla naszego środowiska wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej jest sprawą nadrzędną. Reakcja zwykłych ludzi nie dziwi, ilość informacji, komunikatów, które otrzymałam na maila od ludzi, którzy nie rozumieją tej sytuacji, nie są w stanie pojąć jak to jest możliwe, że najlepszy minister obrony narodowej od 1939 roku został zdymisjonowany.

Czy prezydentowi nie zależy na tym, aby wyjaśnić tę katastrofę?

Nie wiem, w tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

Wiemy o tym, że komisja smoleńska w kwietniu ma przedstawić wyniku dotyczące katastrofy smoleńskiej. Czy zatem ktoś boi się tego wyniku i stąd ta sytuacja? Jeśli tak, to kto mógłby to być?

Nie wiem czy ktoś się czegoś obawia, wiem natomiast jedno: odwołany z funkcji ministra został człowiek, który wiele lat poświęcił badaniu kwestii Smoleńska, został odwołany człowiek, który jest w stanie tę katastrofę wyjaśnić. Antoni Macierewicz jest człowiekiem, który doskonale rozumie Rosję, jest on świetnym specjalistą stosunków polsko-rosyjskich i doskonale wie jakie zagrożenia płyną ze strony Rosji.

Jakim sygnałem dla ludzi jest dymisja Antoniego Macierewicza?

W tej chwili odcięcie człowieka, który ma taką świadomości i rozeznanie może być fatalnym sygnałem dla ludzi, którzy popierają reset w stosunkach polsko-rosyjskich.

Czy prezes Jarosław Kaczyński nie wyraził zgody na tę dymisję? Czy byłoby to możliwe bez jego aprobaty?

Nie wiem czy prezes PiS wyraził na to zgodę. Wiem na pewno, że prezydent Duda miał ogromny wpływ na rekonstrukcję rządu o czym powiedziała rzecznik rządu pani Beata Mazurek.

O czym świadczy fakt, że nowym szefem MON zostaje dotychczasowy minister spraw wewnętrznych i administracji pan Mariusz Błaszczak?

Ja osobiście mogę wyrazić tylko głęboką nadzieję, która płynie ze strony Gazety Polskiej i środowiska konserwatywnego, że zostały zaprzepaszczone zmiany w polskiej armii oraz kwestia wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej.

Co sadzi Pani o nowym szefie msz Jacku Czaputowiczu? Czy będzie on mocnym ministrem spraw zagranicznych?

Wszyscy liczą na to, że nastąpi ostra zmiana w ministerstwie spraw zagranicznych, że zostanie przeprowadzona ustawa dekomunizacyjna w MSZcie. Powiem krótko po owocach ich poznacie, poczekajmy i wtedy ocenimy co przyniosły posunięcia pana Czaputowicza.

Dziękuję za rozmowę.