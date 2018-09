Dorota Kania: Arendt-Wittchen zachowała się, jak trzeba

Dominika Arendt-Wittchen to pełnomocnik wojewody dolnośląskiego ds. obchodów stulcia odzyskania niepodległości. W sobotę 1 września p. Arendt-Wittchen wymierzyła policzek ,,Rudej z KOD'', która w chamski sposób zakłócała obchody Dnia Weterana. W efekcie p. Arendt-Wittchen podała się do dymisji, która nie została jeszcze przyjęta.

Według dziennikarki Doroty Kani p. Arendt-Wittchen postąpiła słusznie. Nie dlatego, by przemoc była rzeczą pożądaną; dlatego jednak, że ,,Ruda z KOD'' przekroczyła wszelkie granice - i trzeba było po prostu bronić honoru. W końcu na Dniu Weterana przemawiał nie tylko Majestat Rzeczpospolitej w osobie prezydenta Andrzeja Dudy; byli tam przecież ludzie, którzy swoją własną krwią bronili Ojczyzny.

,,Ludzie u kresu życia, weterani przyjechali do Polski. Wyjącą tłuszcza krzyczała do nich ordynarne słowa. Dominika Arend Witchen zachowała się się tak, jak wymagała sytuacja. A później podała się do dymisji, która moim zdaniem nie powinna być przyjęta'' - napisała dosłownie Dorota Kania.