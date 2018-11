Dorn: PiS musi teraz ,,pożreć'' PSL - nie ma innego wyjścia

Według Ludwika Dorna PiS musi nastawić się na ostrą, bezpardonową walkę z PSL. Partia rządząca powinna wręcz ,,pożreć'' ludowców, bo to zapewni jej samodzielną większość po wyborach w 2019 roku. Jeżeli tak się nie stanie, z tą większością może być kłopot, mówi były ,,trzeci bliźniak'' w rozmowie z ,,Gazetą Wyborczą''.

,,Doprowadzenie do tego, by PSL nie przekroczył 5-proc. progu w wyborach parlamentarnych, to być albo nie być dla PiS. Bez tego większości bezwzględnej mieć nie będzie'' - powiedział Dorn.