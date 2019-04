Doradcy Zełeńskiego chcą powrotu do Związku Sowieckiego!!!

Mirek 14.4.19 9:46

Zanosi się na to że prezydentem Ukrainy zostanie .....błazen . My już mamy to za sobą ......myślę o Tymińskim . Chociaż Tymiński nie wykonywał zawodu błazna to jednak coś tych dwóch osobników łączy . A tak w ogóle to państwowość Ukrainy stoi pod wielkim znakiem zapytania . PKB Ukrainy jest 5 razy mniejsze od polskiego , ludzie młodzi stamtąd uciekają . Nie mają oni głowy do polityki .....oj nie mają . Jak byli częścią Polski to buntowali się ale jak należeli do kacapów to był spokój bo gdy tylko podskoczyli to było .....wio na Sybir .....i po zawodach .