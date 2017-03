Doradca Trumpa: Polska może być pewna przyjaźni USA

reklama

źr. zdj. Flickr, CC BY SA 2.0 reklama

W rozmowie z Polską Agencją Prasową doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych, Ralph Reed podsumował wizytę w Polsce.

Mówił również m.in. o przyszłości relacji naszego kraju z USA, także w kontekście zapowiadanej przez nową administrację amerykańską poprawy stosunków z Rosją.

"Polska może być pewna, że jej przyjaźń i długoletni związek ze Stanami Zjednoczonymi zostaną zabezpieczone przez obecną administrację"- zapewnił doradca prezydenta Donalda Trumpa, Ralph Reed.

W ocenie współpracownika amerykańskiego prezydenta, relacje na linii Moskwa-Waszyngton „to będzie trudny związek”. Reed przypomniał wystąpienie wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Mike'a Pence'a na Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium, który potwierdził wsparcie USA dla NATO. Ralph Reed podkreślił, że było to stanowisko zgodne z oficjalną polityką obecnej administracji.

"Wiceprezydent Pence potwierdził nasze wsparcie dla NATO. To jest istotna relacja, która pomogła zapewnić stabilizację, pokój i bezpieczeństwo na kontynencie doświadczającym rewolucji i rozlewu krwi przez ponad 100 lat na przestrzeni XIX i XX wieku"– powiedział doradca Trumpa.

"W momencie, gdy Rosja robi to, co robi w miejscach takich, jak Krym i Ukraina, próbując zastraszyć i uniemożliwić niepodległym narodom realizowanie swoich praw do samostanowienia, to jest to uzasadniona kwestia bezpieczeństwa dla NATO i tym samym – Stanów Zjednoczonych"- zaznaczył Reed.

JJ/PAP, Fronda.pl

22.03.2017, 20:45