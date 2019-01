Doradca papieża: Władza w ręce kobiet, także w Watykanie

Tekst kardynała to w istocie przedruk z jego wystąpienia na Synodzie Młodzieży, który odbył się jesienią w Rzymie. Wcześniej opublikowano go już po niemiecku, teraz ukazał się także w języku włoskim.

Marx postuluje, by kobiety otrzymywały władze na każdym poziomie w Kościele katolickim: w parafiach, diecezjach, episkopatach i w samym Watykanie. Jeżeli tak nie będzie, to młode kobiety nie będą dostrzegać możliwości ,,spełnienia się'' w Kościele katolickim.

Niektórzy hierarchowie sądzą, że należałoby być może dopuścić kobiety do święceń. Św. Jan Paweł II wykluczył to jednoznacznie i w sposób - jak się sam wyraził - ,,ostateczny''. Jednak jeszcze w ubiegłym roku inny bliski doradca papieża, arcybiskup Wiednia kard. Christoph Schönborn, proponował przekazanie tej sprawy następnemu Soborowi Powszechnemu. Jego zdaniem byłoby do pomyślenia, by Sobór dopuścił kobiety nie tylko do święceń diakonatu czy prezbiteriatu, ale i episkopatu.