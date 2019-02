,,Dopóki papież Franciszek nie będzie miał odwagi powiedzieć prawdy...'' Ks. Isakowicz-Zaleski ostro o szczycie w Watykanie

Daniel K 25.2.19 8:54

Dzień dobry.

To, że jakiś proboszcz z wikarym wkładają sobie wzajemnie palce w odbyt czerpiąc z tego przyjemność to jest to ich sprawa i nikomu nic do tego, nikogo tym nie krzywdzą (żal mi jedynie wiernych którzy z tych palcy przyjmują komunię św.)

Ale w przypadku kiedy te palce wkładają w majtki naszych dzieci- zero tolerancji!!!! Obojętnie czy jest/był zasłużonym księdzem czy świętym czy biskupem.

Do końca życia paka w celi ze zwyrodnialami.