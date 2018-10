Dopalacze, diabeł i morderstwo. 15 lat więzienia dla zabójcy z Bisztynka

26-latek zażył dopalacze razem ze swoją 19-letnią dziewczyną w grudniu 2016 roku. Zabrał ją do lasu i tam - jak mówił, pod wpływem podszeptów diabła który ,,kazał mu to zrobić'' - zabił ją gołymi rękami i kijem. Mężczyzna po dokonanym mordzie udał się do domu swoich krewnych i oświadczył im, że 19-latkę zabił. Policjanci znaleźli ją leżącą w śniegu jeszcze żywą - nieprzytomną i wyziębioną. Dziewczyna jednak zmarła.