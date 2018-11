Donald Tusk: Wybacz nam Polsko!

"Ale też wiem dzisiaj, czuję to szczególnie mocno, że to, co nas łączy, jest o wiele mocniejsze i o wiele ważniejsze, bo to jesteś Ty Polsko. W te urodziny, te polskie urodziny chciałbym powiedzieć najprostsze słowa. Nie wstydźmy się tych najprostszych dzisiaj słów. Kochamy Cię Polsko" - mówił Tusk, łagodnym, wręcz błagalnym głosem.