Donald Tusk vs komisja ds. Amber Gold

"To będą przełomowe zeznania" - mówił Piotr Pałka uczestniczący w debacie publicystów w Polskim Radiu 24. Rozmowa dotyczyła zbiżającego się przesłuchania Donalda Tuska przed komisją śledzczą ds. afery Amber Gold.

"Wydaje mi się, że nie będą to przełomowe zeznania. Tusk jest dość zręcznym politykiem, który potrafi się wywinąć jak wąż z trudnych pytań. Nawet z pytań, które stawiają go w sytuacji zero-jedynkowej. A z drugiej strony karty są po stronie członków komisji. Na pewno będą próbowali wyprowadzić Tuska z równowagi i zaszachować go jakimiś niespójnościami w sprawie tej afery" - mówił niezależny publicysta Piotr Pałka.