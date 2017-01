Donald Trump został 45. prezydentem USA

reklama

Donald Trump objął urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zwycięzca listopadowych wyborów prezydenckich złożył uroczystą przysięgę na schodach Kapitolu w Waszyngtonie. Tym samym został właśnie 45. prezydentem USA. Zastąpił na tym stanowisku Baracka Obamę, który był prezydentem przez dwie kadencje, od 2009 roku.

"Uroczyście przysięgam wiernie sprawować urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz dochować, strzec i bronić ze wszystkich swoich sił konstytucji Stanów Zjednoczonych. Tak mi dopomóż Bóg!" - taką formułę wypowiedział Donald Trump. Przysęgę odebrał sędzia Sądu Najwyższego John Roberts.

Później Trump wygłosił swoje pierwsze przemówienie do narodu w roli prezydenta.

W wygłoszonym następnie przemówieniu Donald Trump przekonywał, że dzięki jego prezydenturze władza nad krajem wraca do amerykańskich obywateli. "Dzisiejsze uroczystości mają szczególne znaczenie, ponieważ dziś nie tylko przekazujemy władzę z rąk jednej administracji do drugiej, albo z jednej partii do drugiej, ale przekazujemy władzę z Waszyngtonu i oddajemy ją wam, narodowi" - powiedział nowy prezydent Stanów Zjednoczonych.

Donald Trump skrytykował też dotychczasowe elity polityczne. "Zbyt długo mała grupa osób na Kapitolu korzystała na pracy innych ludzi, ponoszących jej trudy. Waszyngton się rozwijał, ale niestety ludzie nie korzystali na tym - politycy bogacili się, a ludzie tracili prace, fabryki były zamykane. Establishment chronił siebie, a nie obywateli. Ich zwycięstwa nie były waszymi zwycięstwami, a ich triumf nie był waszym triumfem. Kiedy świętowali, wiele rodzin, które ledwo wiążą koniec z końcem, nie świętowało. Wszystko to zmienia się właśnie w tej chwili, to wasza chwila" - podkreślał prezydent Trump.

Donald Trump podziękował też odchodzącemu prezydentowi za wsparcie w okresie przekazania władzy. "Jesteśmy wdzięczni prezydentowi Obamie i jego małżonce za ogromną pomoc, która uzyskaliśmy w czasie tego okresu. Byli absolutnie wspaniali" - powiedział nowy amerykański prezydent.

W listopadowych wyborach prezydenckich Trump startował z ramienia Partii Republikańskiej. Pokonał kandydatkę Demokratów Hillary Clinton. Otrzymał 289 głosów elektorskich, a Clinton - 218. Kampania wyborcza poprzedzająca głosowanie została uznana za jedną z najbardziej brutalnych w historii.

Donald Trump jest znanym przedsiębiorcą, którego prywatny majątek szacuje się na blisko 4 miliardy dolarów. Do zaprzysiężenia był prezesem The Trump Organization - przedsiębiorstwa zajmującego się głównie handlem i budową nieruchomości. Tygodnik "Time" przyznał mu tytuł Człowieka Roku 2016.

Przeciwnicy zarzucają Trumpowi brak doświadczenia w polityce i poglądy budzące kontrowersje. Podczas kampanii mówił, że chciałby, aby muzułmanie mieli całkowity zakaz wjazdu do USA, obiecywał też deportację 11 milionów nielegalnych imigrantów. W polityce zagranicznej deklarował nawiązanie bliskich kontaktów z Rosją, co spowodowało obawy europejskich sojuszników o to, że administracja Trumpa osłabi zaangażowanie USA w NATO.

Zwolennicy nowego prezydenta oczekują między innymi spełnienia obietnicy o rozbiciu dotychczasowych związków elit politycznych, mediów i biznesu oraz przywrócenia Ameryce wielkości.

20.01.2017