Donald Trump: Zablokuję każde nowe prawo przeciwko życiu

18 stycznia ulicami Waszyngtonu przeszedł Marsz dla Życia. Zgromadził on tłumy Amerykanów opowiadających się za prawem do życia dla każdego człowieka. Uczestnicy szacują, że było ich okoł 200-300 tysięcy.

„Dziś podpisałem list do Kongresu, aby ogłosić, że jeśli wyślą na moje biurko jakąkolwiek poprawkę, która osłabi ochronę ludzkiego życia, to wydam weto”- powiedział we wcześniej nagranej wiadomości wideo. Skrytykował również obowiązujące w niektórych stanach prawo, które zezwala na zabijanie nienarodzonych aż do momentu ich urodzenia i zapowiedział próby zmian.