Donald Trump wprowadzi stan wyjątkowy

Pozwoli to uniknąć kolejnego zawieszenia funkcjonowania rządu (shutdownu), ale – jak dodał McConnel - prezydent "w tym samym czasie ogłosi stan wyjątkowy i dałem mu do zrozumienia, że poprę deklarację stanu wyjątkowego". Deklaracja ta ma pomóc w zdobyciu funduszy na mur na granicy z Meksykiem. We wspomnianej ustawie przeznaczono bowiem na jego budowę tylko 1,37 mld dolarów, zamiast potrzebnych 5,7 mld.