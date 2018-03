Domy tylko dla wierzących

W podkrakowskiej wsi Krzywaczka powstaje na lekkim wzniesieniu, obok niewielkiego lasu osiedle Fatimskie, w którym mają zamieszkać wyłącznie osoby deklarujące wiarę w Boga i chcące tworzyć oparte na niej dobre relacje sąsiedzkie - podała Katolicka Agencja Informacyjna.

Pomysłodawcą jest znany ze Stowarzyszenia Rafael producent i dystrybutor filmów chrześcijańskich w Polsce oraz developer Andrzej Sobczyk.

- Idea stworzenia „osiedla z wartościami” kiełkowała we mnie już od czasów młodzieńczych Myślałem wtedy o tym, by stworzyć otoczenie ludzi, którzy na co dzień będą dla siebie wzmocnieniem. Ta myśl ewoluowała, bo pojawiły się plany założenia rodziny i coraz bardziej widziałem potrzebę tego, żeby mieć sensownych sąsiadów - nie takich, z którymi widzi się raz na miesiąc, ale takich, z którymi tworzy się prawdziwe i pełne szczerości więzy międzyludzkie oparte na chrześcijańskim fundamencie - powiedział w rozmowie z KAI.

Dodał, że drugą siłą napędową było pragnienie zadbania o dobre środowisko do wychowywania dzieci, których sam ma dwójkę.

- Widzimy współcześnie, że nasze pociechy coraz bardziej wychowują się same, bez rówieśników. Widzę jak dzieci spędzają czas samotnie np. przed komputerem. A czy nie lepiej było kiedyś, gdy bawiliśmy się grupą „na trzepaku”? Stwórzmy więc takie możliwości dzisiaj! - wyjaśnił.

„Mimo wielu początkowych trudności, jak ocenia Sobczyk, dzięki modlitwie wielu osób, udało się znaleźć odpowiednią 3-hektarową działkę, problemem była jednak jej cena. Ale i temu udało się sprostać, gdy w ciągu jednego dnia znalazł się zachwycony pomysłem inwestor, który zadeklarował, że wybuduje osiedle. Obecnie w trakcie ukończenie są trzy budynki. Pierwsze domy mają mieć wielkość 143 m2 i 173 m2. Jednak zgodnie z zamysłem twórców, następne mają być dopasowane do potrzeb osób, które chciałby włączyć się w tworzenie tej sąsiedzkiej wspólnoty. Poza domami, na terenie osiedla znajdą się ogródki działkowe przynależące do każdego domu. Z kolei na części wspólnej inwestycji przewidziano altanę, boisko, fontannę, plac zabaw, a w wyciszonym fragmencie działki kapliczkę z parkiem różańcowym” - czytamy w depeszy KAI.

- Chcemy zainicjować powstanie dobrego środowiska, ale nie zamkniętego. Tę inwestycję oddaliśmy w Boże ręce i mamy nadzieję, że rozwinie się ona we właściwym kierunku, zgodnie z pragnieniami serc ludzi, mających podobne wartości. Tu chodzi o tworzenie prawdziwej wspólnoty, a to osiedle jest do tego narzędziem - podsumował Andrzej Sobczyk w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną.

Szczegółowe informacje o inwestycji dostępne są na stronie internetowej www.osiedlefatimskie.pl.

Jerzy Bukowski