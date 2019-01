Domowy żółty ser robimy dzisiaj sami!!!

Masz ochotę na kanapkę z żółtym serem? Nie kupuj go w sklepie! Pokażemy, jak możesz zrobić sobie żółty ser samodzielnie.

Podgrzej mleko (ale nie gotuj!) Do podgrzanego mleka dodaj twaróg i mieszaj przez ok. 15-20 minut.

Przygotuj durszlak, aby odcedzić twaróg. Kiedy wyraźnie wytrąci się serwatka, a z twarogu zrobią się małe grudki, wyłów cedzakiem i przełóż do sitka.

Pozbądź się resztek serwatki i odcedź twaróg. Dodaj go do roztopionego masła i mieszaj do czasu połączenia.