Prosty syrop z cebuli zniszczy przeziębienie i kaszel

Domowy syrop z cebuli to sprawdzony sposób na przeziębienie. Jest nie tylko skuteczny, lecz także bezpieczny, w związku z tym bez obaw można go podawać małym dzieciom.

Domowy syrop z cebuli to jeden z najpopularniejszych syropów. Nic dziwnego – jest równie skuteczny jak apteczne specyfiki, a dodatkowo bazuje na naturalnych składnikach, dlatego bez obaw można go podawać także najmłodszym. Na pewno będzie im smakował, ponieważ jest bardzo słodki.

Domowy syrop z cebuli – na co się stosuje?

Domowy syrop z cebuli stosuje się w leczeniu przeziębienia i innych jesienno-zimowych infekcji. Nic dziwnego – syrop z cebuli zawiera wiele substancji o działaniu dezynfekującym, witaminy C, A, B1, B2, PP oraz pierwiastki mineralne, które wzmacniają organizm, m.in. cynk i selen. Syrop z cebuli zwalczy kaszel, ból gardła i złagodzi uciążliwą chrypkę, a nasączony na wacik i przystawiony do nosa pomoże udrożnić nos.

Domowy syrop z cebuli - jak zrobić?

Obierz dwie lub trzy średniej wielkości cebule, drobno je posiekaj, przełóż do miseczki i zasyp obficie cukrem (lub zalej dwoma łyżkami miodu – pod warunkiem, że dziecko nie ma na niego alergii). Następnie pozostaw pod przykryciem w ciepłym miejscu (w kuchni lub przy kaloryferze) do momentu, aż cebula puści sok (zwykle potrzeba kilku godzin). Potem zlej syrop do buteleczki i podawaj dziecku po łyżeczce kilka razy dziennie.

Domowy syrop z cebuli – przeciwwskazania

Z syropu z cebuli powinny zrezygnować osoby z ciężkimi chorobami nerek i wątroby, zapaleniem jelit, a także innymi chorobami układu pokarmowego.

21.12.2016, 13:00