Domowy sok pomidorowy - kosmos witamin i mikroelementów

Sok pomidorowy przygotowany w warunkach domowych to skarbnica witamin i mikroelementów kupiony gotowy w sklepie bardzo często zawiera konserwanty .Pomidor jest jednym z najpopularniejszych warzyw na świecie. Pomidory stanowią fundament diety śródziemnomorskiej, która obecnie uważana jest przed dietetyków i żywieniowców za złoty standard żywieniowy.

Pomidorom rumieńców dodaje barwnik –likopen. Jest on zaliczany do grupy substancji o charakterze przeciwutleniającym, które chronią organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Antyoksydanty unieszkodliwiają wolne rodniki, chronią przed uszkodzeniami komórek, a tym samym hamują procesy starzenia się organizmu.

Sok pomidorowy korzystnie wpływa na prace serca

Likopen zwarty w pomidorach najlepiej wchłania się z tkanek roślinnych uprzednio zmacerowanych, czyli rozdrobnionych. Dlatego soki i przetwory (keczupy, koncentraty) pomidorowe są najlepszym źródłem tej cennej substancji o charakterze przeciwutleniającym. Wyniki badań naukowych dowodzą, że osoby które spożywają duże ilości pomidorów i przetworów pomidorowych, w tym soków, zdecydowanie rzadziej zapadają na niektóre nowotwory.

Zmniejszone ryzyko dotyczy zapadalności na nowotwory prostaty, płuc oraz przewodu pokarmowego. Udowodniono, że podwyższony poziom likopenu w tkankach i komórkach organizmu ludzkiego obniża także częstotliwość wystąpienia chorób serca.

Pomidorowy sok korzystnie wpływa na skórę

W soku pomidorowym obecna jest także witamina C, która również pełni funkcje przeciwutleniające. Ponadto bierze udział w syntezie ważnych, fizjologicznie czynnych związków w organizmie, uczestniczy w procesach zobojętnienia leków i trucizn. Witamina C przyspiesza gojenie się ran i jest niezbędna do syntezy kolagenu, będącego składnikiem skóry, który nadaje jej elastyczności i młodego wyglądu.

Sok pomidorowy to skarbnica potasu- najważniejszego kationu płynu wewnątrzkomórkowego. Potas jest niezbędny w utrzymaniu równowagi między błonami komórkowymi, dba też o kondycję układu krwionośnego, przeciwdziałając nadciśnieniu tętniczemu. Odpowiada także za prawidłową pracę mięśni, determinuje funkcje enzymów komórkowych. Ponadto w soku pomidorowym występuje bardzo korzystny stosunek ilościowy potasu do sodu, który jest antagonistą w komórkach. Zachowanie właściwych proporcji między tymi jonami gwarantuje prawidłową gospodarkę wodno- elektrolitową, a także dobre ciśnienie osmotyczne w komórkach organizmu, co stanowi podstawę przewodnictwa wewnątrznerwowego. Wraz z sodem potas odgrywa istotną rolę w zachowaniu równowagi osmotycznej i objętości płynów ustrojowych.

Sok pomidorowy dzięki udziałowi składników mineralnych o działaniu zasadotwórczym, do których należą: potas, wapń, sód i magnez, wykazuje silne działanie alkalizujące. Właściwości tez przeciwdziałają niebezpiecznemu w skutkach zakwaszeniu organizmu.

Dla kogo koktajl zdrowia?

Sok pomidorowy jest bardzo pożądany w diecie osób zmuszonych zażywać systematycznie leki moczopędne. Takie osoby są narażone na zwiększoną utratę potasu wraz z moczem. Napój ten w doskonały sposób uzupełnia niedobory i działa profilaktycznie. Poleca się go także w celach wyrównania poziomu potasu po okresie biegunki czy wielomoczu w cukrzycy. Sok wyciśnięty z pomidorów posiada niebagatelną zaletę- jest niskokaloryczny (znajduje się w nim niewiele tłuszczu i węglowodanów). Świetnie sprawdza się w diecie osób odchudzających się i przestrzegających reżimu dietetycznego.

Właściwości odżywcze w 100 g soku:

– Energia kj (kcal)………. 25

– Białko (g)………..…….0,85

– Tłuszcz (g)……………..1,3

– Węglowodany (g)………..3,8

– Błonnik (g)……………..1,1

– B- karoten (ug)………….431

– Witamina C (mg)………20,5

– Sód (mg)……..…………7,5

– Potas (mg)…….………..254

– Fosfor (mg)……….……18,8

– Magnez (mg)……………7,5

19.09.2016, 12:34