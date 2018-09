Domowy chleb? Nic prostszego! Sprawdź sam

Pieczenie domowego chleba może wydawać się czynnością zbędną i czasochłonną. Nic bardziej mylnego!

Kto z nas nie zna tej sytuacji - kupujemy pieczywo w sklepie, robimy sobie kanapki i... nie smakują za dobrze, czujemy, że chleb, który kupiliśmy, jest pełen chemii i nie ma smaku prawdziwego chleba. Czemu nie zrobić go samemu w domu? Każdy odpowie - bo to niepotrzebna strata czasu. Wbrew pozorom nie jest to aż tak skomplikowane zadanie, a jego efekt jest tak znakomity, że warto spróbować.

Oto składniki, których potrzebujemy do przygotowania naszego chleba:

500 g mąki pszennej

14 g drożdży suchych (dwie torebki po 7 g)

dwie łyżeczki cukru

dwie płaskie łyżeczki soli

4 łyżki otrębów owsianych, lub płatków owsianych

400 ml (dwie szklanki) ciepłej wody

nieco tłuszczu i bułki tartej do wysmarowania formy

Przygotowanie chleba

Drożdże wsypujemy do ciepłej wody, mieszamy i odstawiamy na bok na kilka minut

Pozostałe sypkie składniki (poza bułką tartą) mieszamy w dużej misce i wlewamy do nich wodę z drożdżami

Wszystko dokładnie mieszamy łyżką aż do uzyskania zwartej masy, a następnie odstawiamy ciasto w przykrytej misce na 30 minut, aby w tym czasie mogło wyrosnąć.

Wyrośnięte ciasto mieszamy jeszcze delikatnie i przekładamy do natłuszczonej i oprószonej niezbyt obficie bułką tartą formy.

Tak przygotowane ciasto odstawiamy jeszcze na kilka minut w ciepłe miejsce do wyrośnięcia i wstawiamy na jedną godzinę do piekarnika nagrzanego do temp. 200 st. C.

Po wyjęciu z piekarnika oczywiście czekamy aż chleb ostygnie. I gotowe!

daug